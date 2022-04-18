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ЦСКА в гостях обыграл «Металлург» со счетом 3:1 в первом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022.

Голами в составе армейской команды отметились Сергей Андронов, Никита Нестеров и Сергей Плотников.

Единственную шайбу за магнитогорский клуб забросил Максим Карпов.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0.

Вторая игра финальной серии Кубка Гагарина-2022 между командами пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.