«Металлург» больше часа ждал вылета из Казахстана в Россию
22:23
Хоккеисты «Металлурга» больше часа ждали вылета из Казахстана в Россию после матча регулярного чемпионата с «Барысом» (2:3).
После ожидания команда вылетела в Россию, сообщила пресс-служба КХЛ.
Встреча проходила без зрителей из-за чрезвычайного положения в столице Казахстана, которое было введено из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны.
Вечером 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
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