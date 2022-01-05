«Металлург» больше часа ждал вылета из Казахстана в Россию

Хоккеисты «Металлурга» больше часа ждали вылета из Казахстана в Россию после матча регулярного чемпионата с «Барысом» (2:3).

После ожидания команда вылетела в Россию, сообщила пресс-служба КХЛ.

Встреча проходила без зрителей из-за чрезвычайного положения в столице Казахстана, которое было введено из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны.

Вечером 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.