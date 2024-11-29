«Металлург» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» дома обыграл «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

«Магнитка» набрала 36 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» потерпел 4-е поражение подряд. Казахстанский клуб с 21 очком занимает 11-ю строчку на «Востоке».