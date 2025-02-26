«Металлург» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» на своем льду обыграл «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

«Металлург» с 76 очками занимает пятое место на «Востоке». «Барыс» (29 баллов) идет последним в турнирной таблице.