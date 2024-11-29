«Металлург» — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Металлург» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 29 ноября. Игра будет проходить на арене «Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Магнитогорске встречу также будет показывать «ТВ-ИН», в Астане — «Qazsport».
С ключевыми событиями игры «Металлург» — «Барыс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Ранее команды встречались в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября, победу в той игре одержал «Барыс» (2:1).
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» набрал 34 очка в 32 матчах, «Барыс» провел 31 матч и набрал 21 очко.
Матч «Металлург» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|31
|20
|11
|44
|3
|Динамо М
|31
|19
|12
|41
|4
|СКА
|31
|18
|13
|40
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|37
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|29
|11
|18
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|31
|20
|11
|44
|2
|Автомобилист
|29
|19
|10
|41
|3
|Сал. Юлаев
|29
|19
|10
|40
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|32
|16
|16
|34
|6
|Адмирал
|32
|14
|18
|33
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Авангард
|30
|13
|17
|28
|9
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|10
|Лада
|29
|11
|18
|27
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|29.11
|17:00
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Металлург Мг – Барыс
|- : -
|29.11
|19:30
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Куньлунь РС – Лада
|- : -