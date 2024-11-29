Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:08

«Металлург» победил «Барыс»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Металлург» дома обыграл «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Шайбы забросили Владислав Еременко и Александр Петунин.

«Магнитка» набрала 36 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» потерпел 4-е поражение подряд. Казахстанский клуб с 21 очком занимает 11-ю строчку на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Еременко — 2 (Коробкин), 25:32 — 1:0. Петунин — 8 (Яковлев, Канцеров), 49:34 — 2:0.

Вратари: Смолин — Бояркин.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (10+13+7) — 21 (4+8+9).

Судьи: Беляев, Метальников.

29 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Читайте также
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
Польскую теннисистку Швентек отстранили на месяц из-за допинга
Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
В Госдуме оценили слова Байдена об ударах России по ВСУ
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Баландин: «Шабанову и Фукале надо сезон доиграть, а потом уже думать о НХЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 33 26 7 54
2 Спартак 31 20 11 44
3 Динамо М 31 19 12 41
4 СКА 31 18 13 40
5 ЦСКА 29 15 14 37
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 31 13 18 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 29 11 18 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 31 20 11 44
2 Автомобилист 29 19 10 41
3 Сал. Юлаев 29 19 10 40
4 Ак Барс 29 19 10 39
5 Металлург Мг 33 17 16 36
6 Адмирал 32 14 18 33
7 Нефтехимик 33 12 21 32
8 Авангард 30 13 17 28
9 Сибирь 29 12 17 27
10 Лада 29 11 18 27
11 Барыс 32 9 23 21
12 Амур 30 6 24 15
Результаты / календарь
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
29.11 17:00
Металлург Мг – Барыс
 2 : 0
29.11 19:30
Куньлунь РС – Лада
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости