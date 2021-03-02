7:4! «Металлург» победил «Барыс» в стартовом матче плей-офф Кубка Гагарина

«Металлург» одержал победу над «Барысом» в сверхрезультативном матче на старте первого раунда плей-офф КХЛ — 7:4.

«Магнитка» открыла счет уже на первой минуте, но после первого периода уступала со счетом 1:3. Главный тренер команды Илья Воробьев даже поменял основного голкипера Василия Кошечкина.

Во втором периоде «Металлург» переломил ход встречи и ушел на перерыв уже при счете 5:4 в свою пользу.

В третьей двадцатиминутке команда из Магнитогорска удержала преимущество в счете.

У «Металлурга» по три очка набрали нападающий Николай Голдобин и защитник Егор Яковлев. У «Барыса» три очка на счету форварда Кирилла Панюкова.

«Металлург» вышел вперед в серии — 1:0.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 7:4 (1:3, 4:1, 2:0)

Голы: Коробкин — 1 (Кошелев, Голдобин), 0:37 — 1:0. Панюков — 1 (Орехов), 5:26 — 1:1. Старченко — 1 (бол., Панюков), 13:33 — 1:2. Дитц — 1 (бол., Панюков), 15:17 — 1:3. Яковлев — 1 (бол., Прохоркин), 21:33 — 2:3. С. Мозякин — 1 (Нестрашил, Минулин), 26:44 — 3:3. Голдобин — 1 (Кошелев), 28:03 — 4:3. Голдобин — 2 (бол., Плотников, Яковлев), 33:24 — 5:3. Вароун — 1 (бол., Карлссон, Дитц), 36:22 — 5:4. Яковлев — 2, 52:54 — 6:4. Прохоркин — 1 (Плотников, Пашнин), 53:09 — 7:4.

Вратари: Кошечкин (Олкинуора, 15:17) — Карлссон (Ортио, 52:54).

Штраф: 24 — 14.

Броски: 33 (12+14+7) — 40 (20+11+9).

Судьи: Одиньш, Спирин.

Счет в серии: 1-0.

2 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург».