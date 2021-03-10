«Металлург победил «Барыс», Голдобин и Прохоркин набрали по два очка
«Металлург» одержал победу над «Барысом» в пятом матче серии первого раунда плей-офф. Команда из Магнитогорска на своем льду победила со счетом 5:1.
По два очка набрали нападающие «Магнитки» Николай Прохоркин и Николай Голдобин.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Следующая игра пройдет 12 марта.
Хоккей. КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция. 1/4 финала
Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Голы: С. Мозякин — 2 (Хольм, Карпов), 1:27 — 1:0. Прохоркин — 3 (бол., Дронов, Голдобин), 15:32 — 2:0. Голдобин — 5 (бол., Плотников, Прохоркин), 27:30 — 3:0. Валк — 1 (бол.), 30:04 — 3:1. Бек — 1 (Нестрашил, Пашнин), 35:55 — 4:1. Расмуссен — 1 (Хольм), 36:39 — 5:1.
Вратари: Кошечкин — Ортио (Карлссон, 36:39).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 29 (15+7+7) — 29 (7+11+11).
Судьи: Бирин, Юдаков.
10 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 2373 зрителя.
Счет в серии: 3-2.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
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