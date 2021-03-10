«Металлург победил «Барыс», Голдобин и Прохоркин набрали по два очка

«Металлург» одержал победу над «Барысом» в пятом матче серии первого раунда плей-офф. Команда из Магнитогорска на своем льду победила со счетом 5:1.

По два очка набрали нападающие «Магнитки» Николай Прохоркин и Николай Голдобин.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Следующая игра пройдет 12 марта.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Пятый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы: С. Мозякин — 2 (Хольм, Карпов), 1:27 — 1:0. Прохоркин — 3 (бол., Дронов, Голдобин), 15:32 — 2:0. Голдобин — 5 (бол., Плотников, Прохоркин), 27:30 — 3:0. Валк — 1 (бол.), 30:04 — 3:1. Бек — 1 (Нестрашил, Пашнин), 35:55 — 4:1. Расмуссен — 1 (Хольм), 36:39 — 5:1.

Вратари: Кошечкин — Ортио (Карлссон, 36:39).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (15+7+7) — 29 (7+11+11).

Судьи: Бирин, Юдаков.

10 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 2373 зрителя.

Счет в серии: 3-2.