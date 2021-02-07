«Металлург» обыграл «Барыс», Плотников сделал дубль

«Металлург» выиграл у «Барыса» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев дубль сделал Сергей Плотников, также отличился Николай Кулемин. У гостей дубль в активе Филипа Вароуна.

«Магнитка» набрала 75 очков и занимает третье место на Востоке. У «Барыса» 62 очка и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Плотников — 11 (Прохоркин), 20:16 — 1:0. Вароун — 7 (бол., Панюков, Виделль), 22:17 — 1:1. Вароун — 8 (Панюков, Виделль), 38:04 — 1:2. Плотников — 12 (Мозякин, Прохоркин), 46:10 — 2:2. Кулемин — 6 (Пашнин, Расмуссен), 49:17 — 3:2.

Вратари: Кошечкин — Карлссон (58:13).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (8+12+9) — 38 (14+11+13).

Судьи: Бирин, Овчинников.

7 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1540 зрителей.