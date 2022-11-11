«Металлург» по буллитам победил «Барыс» и прервал серию из четырех поражений подряд
«Металлург» принимал на своем льду «Барыс» в матче регулярного чемпионат КХЛ. Основное время матча закончилась со счетом 2:2.
Причем гости вели со счетом 2:0 после точных бросков Нельсона Ножье и Джереми Бракко. Но «Магнитка» сумела отыграться усилиями Павла Акользина, который забил в меньшинстве, и Филиппа Майе.
В овертайме команды не смогли поразить ворота, так что исход матча решался в серии буллитов. Точнее оказались игроки «Магнитки».
Таким образом, «Металлург» прервал серию из четырех поражений подряд. После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции (39 очков), «Барыс» располагается на 9-й строчке на Востоке (26).
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ножье — 1 (Луис, Вей), 23:01 — 0:1. Бракко — 7 (Ножье, Бекетаев), 28:14 — 0:2. Акользин — 5 (мен., Неколенко), 31:59 — 1:2. Майе — 12 (Коростелев, Лайпсик), 35:40 — 2:2.
Победный буллит: Яковлев.
Вратари: Паскуале — Гудачек.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (9+12+7+2) — 39 (8+15+12+4).
Судьи: Мисюрь, Фатеев.
11 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|3
|ЦСКА
|27
|17
|10
|39
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|29
|15
|14
|33
|7
|Ак Барс
|28
|12
|16
|29
|8
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|9
|Барыс
|29
|12
|17
|26
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|13.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|13.11
|17:00
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -