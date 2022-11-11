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11 ноября, 19:27

«Металлург» по буллитам победил «Барыс» и прервал серию из четырех поражений подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» принимал на своем льду «Барыс» в матче регулярного чемпионат КХЛ. Основное время матча закончилась со счетом 2:2.

Причем гости вели со счетом 2:0 после точных бросков Нельсона Ножье и Джереми Бракко. Но «Магнитка» сумела отыграться усилиями Павла Акользина, который забил в меньшинстве, и Филиппа Майе.

В овертайме команды не смогли поразить ворота, так что исход матча решался в серии буллитов. Точнее оказались игроки «Магнитки».

Таким образом, «Металлург» прервал серию из четырех поражений подряд. После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции (39 очков), «Барыс» располагается на 9-й строчке на Востоке (26).

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ножье — 1 (Луис, Вей), 23:01 — 0:1. Бракко — 7 (Ножье, Бекетаев), 28:14 — 0:2. Акользин — 5 (мен., Неколенко), 31:59 — 1:2. Майе — 12 (Коростелев, Лайпсик), 35:40 — 2:2.

Победный буллит: Яковлев.

Вратари: Паскуале — Гудачек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (9+12+7+2) — 39 (8+15+12+4).

Судьи: Мисюрь, Фатеев.

11 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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