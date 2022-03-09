«Металлург» — «Барыс»: все голы пятого матча плей-офф КХЛ

«Металлург» дома одержал победу над «Барысом» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1.

Голами в составе хозяев отметились Семен Кошелев, Анатолий Никонцев и Денис Зернов. За «Барыс» единственную шайбу забросил Кирилл Савицкий.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции.