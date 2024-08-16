«Металлург» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан
«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в Кубке Республики Башкортостан 16 августа
«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан в пятницу, 16 августа. Игра пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало встречи — в 13.00 по московскому времени.
Трансляцию в прямом эфире бесплатно можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ХК «Салават Юлаев».
Традиционный предсезонный турнир Кубок Республики Башкортостан пройдет в Уфе с 15 по 19 августа 2024 года. Участники: «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».
Магнитогорская команда — обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона. Клуб из Екатеринбурга дошел до полуфинала плей офф КХЛ. Данный результат стал лучшим в истории команды.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
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8.09
|3.09
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Металлург Мг – Локомотив
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