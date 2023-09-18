«Металлург» обыграл «Автомобилист» и одержал шестую победу в сезоне
«Металлург» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
За магнитогорскую команду шайбы забросили Григорий Дронов, Максим Мухаметов, а Егор Коробкин оформил дубль. У екатеринбургского клуба отличились Алексей Бывальцев и Олег Ли.
«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (13 очков за 8 игр). На счету команды 6 побед в сезоне. «Автомобилист» расположился на 6-й строчке (9 очков за 8 матчей).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Коробкин — 2 (Пресс, Кошелев), 7:32 — 1:0. Дронов — 3 (бол., Пресс, Михайлис), 27:30 — 2:0. Ли — 1, 29:46 — 2:1. Бывальцев — 1 (Макеев, Гуркин), 32:08 — 2:2. Мухаметов — 2 (Яковлев, Пресс), 37:05 — 3:2. Коробкин — 3 (Кошелев, Квартальнов), 48:47 — 4:2.
Вратари: Загидулин — Аликин (57:25 — 59:32).
Штраф: 8 — 16.
Броски: 25 (10+11+4) — 32 (8+8+16).
Судьи: Беляев, Морозов.
18 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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