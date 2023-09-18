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Сегодня, 19:18

«Металлург» обыграл «Автомобилист» и одержал шестую победу в сезоне

Алина Савинова
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«Металлург» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

За магнитогорскую команду шайбы забросили Григорий Дронов, Максим Мухаметов, а Егор Коробкин оформил дубль. У екатеринбургского клуба отличились Алексей Бывальцев и Олег Ли.

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (13 очков за 8 игр). На счету команды 6 побед в сезоне. «Автомобилист» расположился на 6-й строчке (9 очков за 8 матчей).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Коробкин — 2 (Пресс, Кошелев), 7:32 — 1:0. Дронов — 3 (бол., Пресс, Михайлис), 27:30 — 2:0. Ли — 1, 29:46 — 2:1. Бывальцев — 1 (Макеев, Гуркин), 32:08 — 2:2. Мухаметов — 2 (Яковлев, Пресс), 37:05 — 3:2. Коробкин — 3 (Кошелев, Квартальнов), 48:47 — 4:2.

Вратари: Загидулин — Аликин (57:25 — 59:32).

Штраф: 8 — 16.

Броски: 25 (10+11+4) — 32 (8+8+16).

Судьи: Беляев, Морозов.

18 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Лада» обыграла «Трактор» и одержала четвертую победу в сезоне

КХЛ: «Металлург» обыграл «Автомобилист», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи 18 сентября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 7 5 2 11
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 7 4 3 9
4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 7 3 4 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 7 1 6 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 7 5 2 10
3 Авангард 6 5 1 10
4 Лада 8 4 4 9
5 Трактор 8 4 4 9
6 Автомобилист 8 4 4 9
7 Сал. Юлаев 6 4 2 8
8 Барыс 7 2 5 7
9 Сибирь 7 3 4 7
10 Амур 6 3 3 6
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 7 1 6 3
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23.09
18.09 16:30
Барыс – Нефтехимик
 8 : 0
18.09 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 1 : 0 ОТ
18.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 4 : 2
18.09 17:00
Трактор – Лада
 1 : 2
18.09 19:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.09 19:30
Динамо М – Спартак
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