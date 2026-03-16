«Металлург» обыграл «Автомобилист» и одержал четвертую победу подряд
«Металлург» дома победил «Автомобилист» матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.
Дубль у хозяев оформил Роман Канцеров. По одной шайбе забросили Александр Петунин и Егор Яковлев. Андрей Козлов сделал две результативные передачи.
У екатеринбуржцев отличились Даниэль Спронг, Максим Денежкин и Стефан Да Коста. Две голевые передачи в активе Брукса Мэйсека.
«Металлург» (105 очков) одержал четвертую победу подряд. Ранее команда досрочно стала победителем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (82 очка) идет на четвертой позиции в Восточной конференции.
В следующем матче «Металлург» 18 марта в Челябинске сыграет с «Трактором». «Автомобилист» в этот же день на выезде встретится с «Шанхай Дрэгонс».
Источник: Таблица КХЛ
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|8
|2
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Салават Юлаев
|9
|6
|3
|13
|4
|Ак Барс
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|9
|5
|4
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|10
|Сибирь
|9
|2
|7
|6
|11
|Трактор
|8
|3
|5
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|16
|2
|ЦСКА
|10
|7
|3
|14
|3
|СКА
|9
|7
|2
|14
|4
|Торпедо НН
|9
|6
|3
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|7
|Шанхай Дрэгонс
|7
|5
|2
|10
|8
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|10
|9
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|9
|1
|8
|2
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1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|17:00
|Автомобилист – Лада
|3 : 1
|30.09
|19:00
|Ак Барс – Барыс
|- : -
|30.09
|19:30
|Спартак – Трактор
|- : -
|30.09
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -
|30.09
|19:30
|Локомотив – Сибирь
|- : -
|30.09
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг
|- : -
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