«Металлург» обыграл «Автомобилист» и одержал четвертую победу подряд

«Металлург» дома победил «Автомобилист» матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

Дубль у хозяев оформил Роман Канцеров. По одной шайбе забросили Александр Петунин и Егор Яковлев. Андрей Козлов сделал две результативные передачи.

У екатеринбуржцев отличились Даниэль Спронг, Максим Денежкин и Стефан Да Коста. Две голевые передачи в активе Брукса Мэйсека.

«Металлург» (105 очков) одержал четвертую победу подряд. Ранее команда досрочно стала победителем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (82 очка) идет на четвертой позиции в Восточной конференции.

В следующем матче «Металлург» 18 марта в Челябинске сыграет с «Трактором». «Автомобилист» в этот же день на выезде встретится с «Шанхай Дрэгонс».

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