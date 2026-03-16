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«Металлург» обыграл «Автомобилист» и одержал четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Металлург» дома победил «Автомобилист» матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

Дубль у хозяев оформил Роман Канцеров. По одной шайбе забросили Александр Петунин и Егор Яковлев. Андрей Козлов сделал две результативные передачи.

У екатеринбуржцев отличились Даниэль Спронг, Максим Денежкин и Стефан Да Коста. Две голевые передачи в активе Брукса Мэйсека.

«Металлург» (105 очков) одержал четвертую победу подряд. Ранее команда досрочно стала победителем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (82 очка) идет на четвертой позиции в Восточной конференции.

В следующем матче «Металлург» 18 марта в Челябинске сыграет с «Трактором». «Автомобилист» в этот же день на выезде встретится с «Шанхай Дрэгонс».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 марта, 17:00. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
Автомобилист

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Источник: Таблица КХЛ
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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 8 2 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Салават Юлаев 9 6 3 13
4 Ак Барс 10 6 4 13
5 Барыс 9 5 4 10
6 Автомобилист 10 4 6 10
7 Амур 9 4 5 9
8 Авангард 9 4 5 8
9 Адмирал 9 2 7 6
10 Сибирь 9 2 7 6
11 Трактор 8 3 5 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 8 2 16
2 ЦСКА 10 7 3 14
3 СКА 9 7 2 14
4 Торпедо НН 9 6 3 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Динамо М 11 5 6 11
7 Шанхай Дрэгонс 7 5 2 10
8 Динамо Мн 9 3 6 10
9 Северсталь 9 4 5 9
10 Лада 11 1 10 5
11 Сочи 9 1 8 2
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30.09 17:00 Автомобилист – Лада 3 : 1
30.09 19:00 Ак Барс – Барыс - : -
30.09 19:30 Спартак – Трактор - : -
30.09 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
30.09 19:30 Локомотив – Сибирь - : -
30.09 19:30 Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг - : -
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