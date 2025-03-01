«Металлург» обыграл «Автомобилист»

«Металлург» дома победил «Автомобилист» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев голы забили Дмитрий Силантьев (дубль) и Борна Рендулич. У гостей отметился Стефан да Коста.

«Металлург» одержал третью победу подряд. «Магнитка» набрала 78 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 81 очков — на второй строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Да Коста — 14 (Голышев), 27:12 — 0:1. Силантьев — 12 (Петунин, М. Хабаров), 30:52 — 1:1. Рендулич — 2 (Михайлис), 50:17 — 2:1. Силантьев — 13 (Петунин, М. Хабаров), 57:03 — 3:1.

Вратари: Набоков — Аликин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (8+15+9) — 27 (10+8+9).

Судьи: Белов, Оскирко.

1 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7340 зрителей.