«Металлург» — «Автомобилист»: видеообзор матча Кубка Гагарина

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«Металлург» и «Автомобилист» встретились в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина.

Игра проходила в Магнитогорске 3 апреля и завершилась победой хозяев — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Автомобилист» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

Магнитогорцы повели в серии в полуфинале Кубка Гагарина — 1-0. Следующая игра состоится в Магнитогорске 5 апреля.