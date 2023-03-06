«Металлург» обыграл «Автомобилист» во втором овертайме третьего матча серии

«Металлург» на своем льду обыграл «Автомобилист» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1 2ОТ.

В основное время за команду из Магнитогорска гол забил Семен Кошелев. В составе «Автомобилиста» отличился Ник Эберт.

Автором победного гола стал Денис Зернов.

«Металлург» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Магнитогорске.