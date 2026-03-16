«Металлург» и «Автомобилист» сыграют в чемпионате КХЛ 16 марта

«Металлург» и «Автомобилист» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 16 марта. Игра в Магнитогорске на льду «Арены-Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Металлург» — «Автомобилист» отслеживайте в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime», канал «Матч ТВ», сайт mantchtv.ru и официальный сайт лиги. В Магнитогорске игру также транслирует канал «ТВ-ИН».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Металлург» провел 65 игр, набрал 103 очка и занимает 1-е место на «Востоке». «Автомобилист» с 82 очками после 65 игр идет четвертым в конференции.

11 марта магнитогорцы обыграли «Сибирь» в овертайме (2:1 ОТ), а екатеринбуржцы проиграли ЦСКА (0:3).

Матч «Металлург» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс