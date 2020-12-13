«Автомобилист» на выезде обыграл «Металлург»

«Металлург» уступил «Автомобилисту» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей отличились Алексей Макеев, Станислав Бочаров, Павел Куликов и Анатолий Голышев.

«Автомобилист» набрал 42 очка и занимает шестое место на Востоке. У «Магнитки» 48 очков и третья позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Макеев — 18 (Трямкин), 2:42 — 0:1. Бочаров — 8 (Белоусов), 11:54 — 0:2. Куликов — 2 (мен., Бочаров), 20:24 — 0:3. Голышев — 10 (бол., Белоусов), 23:43 — 0:4.

Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 20:24) — Коварж.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 26 (9+11+6) — 29 (11+8+10).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

13 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1817 зрителей.