«Металлург» и «Авангард» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина

«Металлург» и «Авангард» встретятся в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина в среду, 26 марта. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Металлург» — «Авангард» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Магнитогорске.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Магнитогорске игру также будет показывать канал «ТВ-ИН», а в Омске — «12».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, а «Авангард» — шестое. Клубы встречались шесть раз, одержав по три победы.