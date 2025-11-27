«Металлург» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» победил «Металлург» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей голы забили Артем Блажиевский, Василий Пономарев и Эндрю Потуральски. У хозяев отличился Сергей Толчинский.

Вратарь омского клуба Никита Серебряков сделал 59 сейвов и установил новый личный рекорд.

«Авангард» набрал 41 очко и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Металлург» с 48 очками сохранил лидерство.