«Металлург» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» в овертайме одержал победу над «Авангардом» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.