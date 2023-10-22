«Металлург» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» обыграл «Металлург» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев две шайбы забросил Валерий Орехов, еще один гол на счету Егора Яковлева. У гостей отличились Валентин Пьянов, Сергей Бойков и Игорь Мартынов.

Автором победного гола в овертайме стал нападающий «Авангарда» Рид Буше.

«Авангард» занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 24 очками в 20 матчах, «Металлург» лидирует с 32 очками в 23 играх.