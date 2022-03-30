«Металлург» — «Авангард»: составы команд на седьмой матч серии

«Металлург» на своем льду примет «Авангард» в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Стали известны составы команд на эту встречу.

Состав «Металлурга». Фото Telegram

Состав «Авангарда». Фото Telegram

Счет в противостоянии 3-3 и победитель сегодняшней игры выйдет в финал «Востока», где сыграет против «Трактора».

Серия 1/4 финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» в среду, 30 марта, станет самой результативной в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В шести играх серии омичи и «Магнитка» забросили друг другу 47 шайб — это повторение пока еще действующего рекорда результативности за одну серию, который был установлен в сезоне-2012/13.