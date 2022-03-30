«Металлург» — «Авангард»: составы команд на седьмой матч серии
«Металлург» на своем льду примет «Авангард» в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Стали известны составы команд на эту встречу.
Состав «Металлурга».
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Состав «Авангарда».
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Счет в противостоянии 3-3 и победитель сегодняшней игры выйдет в финал «Востока», где сыграет против «Трактора».
Серия 1/4 финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» в среду, 30 марта, станет самой результативной в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
В шести играх серии омичи и «Магнитка» забросили друг другу 47 шайб — это повторение пока еще действующего рекорда результативности за одну серию, который был установлен в сезоне-2012/13.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
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|30.03
|17:00
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Металлург – Авангард
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