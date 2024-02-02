«Металлург» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ
2 февраля «Металлург» в Магнитогорске на своем льду примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию противостояния «Металлург» — «Авангард» можно будет на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.50 мск. Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Авангард» можно с помощью матч-центра «СЭ».
«Авангард» тренера Михаила Кравеца располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 81 баллом после 57 матчей. «Металлург» под руководством Андрея Разина лидирует на «Востоке» с 82 очками после 59 встреч.
Их последнее очное противостояние прошло 24 декабря 2023 года. Тогда омичи уступили Магнитке со счетом 2:3.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|60
|39
|21
|84
|2
|Авангард
|58
|39
|19
|82
|3
|Сал. Юлаев
|58
|37
|21
|79
|4
|Трактор
|58
|33
|25
|72
|5
|Лада
|60
|29
|31
|71
|6
|Автомобилист
|60
|32
|28
|71
|7
|Ак Барс
|57
|34
|23
|70
|8
|Нефтехимик
|59
|24
|35
|59
|9
|Амур
|58
|22
|36
|56
|10
|Сибирь
|59
|23
|36
|55
|11
|Адмирал
|58
|18
|40
|47
|12
|Барыс
|57
|19
|38
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|39
|19
|81
|2
|Локомотив
|58
|38
|20
|80
|3
|Динамо М
|58
|37
|21
|79
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|58
|32
|26
|69
|6
|ЦСКА
|58
|30
|28
|65
|7
|Северсталь
|57
|29
|28
|65
|8
|Динамо Мн
|58
|26
|32
|57
|9
|Куньлунь РС
|60
|20
|40
|46
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|58
|18
|40
|43
|3.02
|15:00
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Трактор – Ак Барс
|- : -