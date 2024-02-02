2 февраля «Металлург» в Магнитогорске на своем льду примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Металлург» — «Авангард» можно будет на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.50 мск. Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Авангард» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Авангард» тренера Михаила Кравеца располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 81 баллом после 57 матчей. «Металлург» под руководством Андрея Разина лидирует на «Востоке» с 82 очками после 59 встреч.

Их последнее очное противостояние прошло 24 декабря 2023 года. Тогда омичи уступили Магнитке со счетом 2:3.

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