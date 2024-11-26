«Металлург» и «Авангард» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 26 ноября. Матч начнется в 17.00 по московскому времени и пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.

Трансляцию матча КХЛ проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру регулярного чемпионата можно смотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жителям регионов команд — на омском телеканале «12» и магнитогорском канале «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Металлург» — «Авангард» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Металлург» провел 31 матч и набрал 33 очка, предыдущим соперником обладателя Кубка Гагарина была «Сибирь» (3:1). У «Авангарда» 26 очков и 28 игр, в воскресенье омичи обыграли «Барыс» (3:2 ОТ).

Матч «Металлург» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс