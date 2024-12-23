«Металлург» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Металлург» примет «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 23 декабря. Игра пройдет на «Арене-Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Магнитогорске игру также будет показывать канал «ТВ-ИН», а в Омске — «12».
С ключевыми событиями игры «Металлург» — «Авангард» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
Команды встретятся в четвертый раз за сезон. В первом матче победу одержали магнитогорцы, а в двух других — омичи.
Обладатель Кубка Гагарина-2024 «Металлург» набрал 44 очка в 38 играх регулярного чемпионата КХЛ. «Авангард» провел 26 матчей и набрал 36 очков. В предыдущих играх регулярки «Магнитка» победила «Салават Юлаев» (4:2), а «Ястребы» уступили «Ладе» (3:4).
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|12
|Амур
|37
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|29
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|23.12
|15:30
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Сибирь – Адмирал
|- : -
|23.12
|17:00
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Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|23.12
|17:00
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Металлург Мг – Авангард
|- : -
|23.12
|19:30
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Динамо М – Ак Барс
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