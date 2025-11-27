«Авангард» победил «Металлург» в Магнитогорске, Серебряков сделал 59 сейвов

«Авангард» на выезде обыграл «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей шайбы забросили Артем Блажиевский, Василий Пономарев и Эндрю Потуральски. У хозяев гол забил Сергей Толчинский.

«Авангард» прервал серию «Магнитки» из трех побед. Вратарь омского клуба Никита Серебряков сделал 59 сейвов и установил новый личный рекорд.

«Авангард» набрал 41 очко и занимает второе место в таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб примет «Сочи» 4 декабря.

«Металлург» с 48 очками сохранил лидерство. 29 ноября клуб из Магнитогорска сыграет дома с «Барысом».