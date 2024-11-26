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Сегодня, 19:26

«Авангард» по буллитам обыграл «Металлург»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Авангард» на выезде победил «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами — на гол нападающего хозяев Дмитрия Силантьева ответил форвард омичей Наиль Якупов.

Победный буллит забросил Рид Буше.

«Авангард» (28 очков) одержал третью победу подряд и после 29 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (34) остается пятым на «Востоке» после 32 игр.

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Силантьев — 8 (Козлов, Маклюков), 15:53 — 1:0. Якупов — 7 (бол., Буше, Шарипзянов), 59:23 — 1:1.

Победный буллит: Буше.

Вратари: Набоков — Серебряков (58:48 — 59:23).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+13+8+1) — 18 (7+5+6+0).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

26 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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