«Металлург» одержал победу над «Авангардом» в овертайме, Канцеров оформил дубль
«Металлург» победил «Авангард» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время на гол форварда хозяев Романа Канцерова во втором периоде гости ответили заброшенной шайбой защитника Михаила Гуляева в третьей 20-минутке. В овертайме снова отличился Канцеров и принес победу магнитогорскому клубу.
«Металлург» одержал третью победу подряд и с 46 очками после 39 матчей идет на четвертой позиции на «Востоке». «Авангард» (37 очков в 37 играх) располагается на седьмой строчке.
«Магнитка» 28 декабря на выезде сыграет против «Автомобилиста». Омская команда в этот же день у себя примет «Ладу».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Канцеров — 8 (Михайлис), 20:27 — 1:0. Гуляев — 3 (Коледов, Маклауд), 47:09 — 1:1. Канцеров — 9 (Михайлис), 63:45 — 2:1.
Вратари: Набоков — Серебряков.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 52 (20+17+12+3) — 20 (6+5+8+1).
Судьи: Наумов, Ромасько.
23 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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Сибирь – Адмирал
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