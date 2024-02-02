Дубль Юрова принес «Металлургу» победу над «Авангардом» в овертайме

«Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Авангард» со счетом 4:3.

У магнитогорцев шайбы забросили Игорь Гераськин, Даниил Вовченко и Данила Юров, который сначала сравнял счет за 0,1 секунды до конца третьего периода, а затем в овертайме забил в пустые ворота. В составе омичей отличились Райан Спунер, Иван Игумнов и Семен Чистяков.

После этого матча «Металлург» с 84 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Авангард» с 82 очками — на второй строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Спунер — 20 (Ткачев, Чистяков), 10:42 — 0:1. Гераськин — 9 (Вовченко, Гребенкин), 11:27 — 1:1. Вовченко — 7 (Гребенкин, Гераськин), 21:26 — 2:1. Игумнов — 6 (Николишин, Телегин), 22:00 — 2:2. Чистяков — 4 (Шарипзянов), 38:57 — 2:3. Юров — 20 (Гераськин, Пресс), 59:59 — 3:3. Юров — 21 (п.в., Орехов, Гераськин), 61:54 — 4:3.

Вратари: Набоков (58:51 — 59:59) — Мишуров (60:08 — 61:04, 61:34).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 51 (16+13+21+1) — 25 (6+12+6+1).

Судьи: Белов, Оскирко.

2 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.