Дубль Юрова принес «Металлургу» победу над «Авангардом» в овертайме
«Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Авангард» со счетом 4:3.
У магнитогорцев шайбы забросили Игорь Гераськин, Даниил Вовченко и Данила Юров, который сначала сравнял счет за 0,1 секунды до конца третьего периода, а затем в овертайме забил в пустые ворота. В составе омичей отличились Райан Спунер, Иван Игумнов и Семен Чистяков.
После этого матча «Металлург» с 84 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Авангард» с 82 очками — на второй строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Спунер — 20 (Ткачев, Чистяков), 10:42 — 0:1. Гераськин — 9 (Вовченко, Гребенкин), 11:27 — 1:1. Вовченко — 7 (Гребенкин, Гераськин), 21:26 — 2:1. Игумнов — 6 (Николишин, Телегин), 22:00 — 2:2. Чистяков — 4 (Шарипзянов), 38:57 — 2:3. Юров — 20 (Гераськин, Пресс), 59:59 — 3:3. Юров — 21 (п.в., Орехов, Гераськин), 61:54 — 4:3.
Вратари: Набоков (58:51 — 59:59) — Мишуров (60:08 — 61:04, 61:34).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 51 (16+13+21+1) — 25 (6+12+6+1).
Судьи: Белов, Оскирко.
2 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|39
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|31
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|71
|7
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|34
|23
|70
|8
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|24
|35
|59
|9
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|22
|36
|56
|10
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|59
|23
|36
|55
|11
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|58
|18
|40
|47
|12
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|19
|38
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|И
|В
|П
|О
|1
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|39
|19
|81
|2
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|58
|38
|20
|80
|3
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|58
|37
|21
|79
|4
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|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|58
|32
|26
|69
|6
|ЦСКА
|58
|30
|28
|65
|7
|Северсталь
|57
|29
|28
|65
|8
|Динамо Мн
|58
|26
|32
|57
|9
|Куньлунь РС
|60
|20
|40
|46
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|58
|18
|40
|43
|3.02
|15:00
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Трактор – Ак Барс
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