«Металлург» обыграл «Авангард», Проскуряков заменил Хомченко на второй минуте

«Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Авангард» со счетом 4:2.

В составе магнитогорцев отличились Алексей Маклюков, Никита Михайлис, Даниил Вовченко и Люк Джонсон, который забросил шайбу в пустые ворота. У гостей голы на счету Ивана Игумнова и Дамира Шарипзянова. На второй минуте при счете 0:2 вратарь омичей Илья Проскуряков сменил Павла Хомченко.

«Металлург» с 16 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Авангард» с 11 очками — на 10-й строчке.

В следующем матче магнитогорцы 14 октября дома сыграют с «Ак Барсом», омская команда в этот же день на выезде встретится с «Трактором».

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«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Маклюков — 1 (Юров), 0:34 — 1:0. Михайлис — 6 (Орехов, Коробкин), 1:57 — 2:0. Игумнов — 1 (Чистяков), 7:21 — 2:1. Вовченко — 4 (бол., Петунин, Юров), 32:33 — 3:1. Шарипзянов — 2 (Чистяков, Мартынов), 43:04 — 3:2. Джонсон — 3 (бол., п.в., Силантьев), 58:45 — 4:2.

Вратари: Набоков — Хомченко (Проскуряков, 1:57, 58:35 — 58:45).

Штраф: 0 — 20.

Броски: 30 (14+8+8) — 30 (9+7+14).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

12 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.