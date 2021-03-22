«Металлург» — «Авангард», Кубок Гагарина: смотреть онлайн трансляцию матча
15:15
Сегодня, 22 марта, состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Металлург» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
Счет в серии равный, 1-1. Магнитогорцы выиграли первый матч со счетом 5:2, а во второй игре уступили сопернику в овертайме — 1:2.
Игроки этих команд — главные бомбардиры нынешнего плей-офф. В списке лидирует форвард «Авангарда» Сергей Толчинский, на счету которого 10 (4+6) очков в 7 встречах. На втором месте — нападающий «Магнитки» Николай Голдобин, набравший 5+3 в 8 играх.
Следить за матчем «Металлург» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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