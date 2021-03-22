Хоккей
КХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Металлург» — «Авангард», Кубок Гагарина: смотреть онлайн трансляцию матча

15:15
«Металлург» на своем льду примет «Авангард». Фото ХК «Авангард»
«Металлург» на своем льду примет «Авангард». Фото ХК «Авангард»
Теги:

Сегодня, 22 марта, состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Металлург» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии равный, 1-1. Магнитогорцы выиграли первый матч со счетом 5:2, а во второй игре уступили сопернику в овертайме — 1:2.

Игроки этих команд — главные бомбардиры нынешнего плей-офф. В списке лидирует форвард «Авангарда» Сергей Толчинский, на счету которого 10 (4+6) очков в 7 встречах. На втором месте — нападающий «Магнитки» Николай Голдобин, набравший 5+3 в 8 играх.

Следить за матчем «Металлург» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Металлург» — «Авангард»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14199
Все опросы
Кто фаворит Кубка Гагарина-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...