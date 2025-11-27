«Металлург» и «Авангард» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 27 ноября. Матч пройдет на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на канале «ТВ-ИН» (в Магнитогорске) и канале «12» (в Омске).

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В регулярном чемпионате-2025/26 «Металлург» провел 30 матчей и набрал 48 очков. У «Авангарда» — 29 игр и 39 очков. Магнитогорцы в предыдущей игре сезона победили «Адмирал» (4:3 Б), а омичи уступили «Нефтехимику» (5:6).

Матч «Металлург» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс