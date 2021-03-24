7:1! «Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счет в серии

«Металлург» разгромил «Авангард» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Магнитогорцы на своем уничтожили соперника со счетом 7:1.

Счет в серии стал равным — 2-2. Команды одержали по одной домашней и по одной гостевой победе. Пятая игра серии пройдет 26 марта в Балашихе.

Напомним, что первый финалист Восточной конференции уже известен. Накануне им стал «Ак Барс».

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1/2 финала конференций

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Голы: Дронов — 1 (Земченок, Кошелев), 6:24 — 1:0. Бек — 4 (бол., С. Мозякин, Хольм), 14:06 — 2:0. Костин — 1 (Найт, Буше), 15:30 — 2:1. Плотников — 2 (бол., Дронов, Голдобин), 28:08 — 3:1. Расмуссен — 3 (бол., Бек, С. Мозякин), 35:40 — 4:1. Плотников — 3 (Прохоркин), 48:44 — 5:1. Юров — 1 (Земченок), 55:11 — 6:1. Хольм — 2 (мен., Коробкин), 57:50 — 7:1.

Вратари: Кошечкин — Грубец (Бобков, 40:00).

Штраф: 12 — 20.

Броски: 41 (14+15+12) — 31 (10+8+13).

Судьи: Беляев, Оскирко.

24 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 4409 зрителей.

Счет в серии: 2-2.