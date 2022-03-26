«Металлург» — «Авангард»: все голы пятого матча сери плей-офф

«Металлург» одержал победу над «Авангардом» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри, Брендан Лайпсик и Никита Коростелев.

У гостей шайбы забросили Алексей Береглазов и Тимофей Давыдов.

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестая встреча пройдет 28 марта в Балашихе.