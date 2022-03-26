«Металлург» победил «Авангард» и вышел вперед в серии плей-офф

«Металлург» на своем льду победил «Авангард» в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. «Магника» выиграла со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились Андрей Чибисов, Филип Майе, Джош Карри, Брендан Лайпсик и Никита Коростелев, который поразил уже пустые ворота.

У «Авангарда» шайбы на счету Алексея Береглазова и Тимофея Давыдова.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Металлурга». Следующая игра пройдет 28 марта в Балашихе, где проводит домашние матчи «Авангард».

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Пятый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Чибисов — 4 (Земченок, Яковлев), 3:02 — 1:0. Береглазов — 2 (Жарков), 18:33 — 1:1. Майе — 4 (бол., Дронов, Голдобин), 36:46 — 2:1. Карри — 4 (бол., Чибисов), 48:42 — 3:1. Лайпсик — 5 (буллит), 49:48 — 4:1. Коростелев — 3 (Чибисов), 58:11 — 5:1. Давыдов — 2 (мен., Каблуков), 59:42 — 5:2.

Вратари: Кошечкин (Налимов, 55:16) — Грубец (55:49 — 58:11).

Штраф: 6 — 37.

Броски: 41 (12+13+16) — 28 (7+15+6).

Судьи: Гашилов, Раводин.

26 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 3-2.