«Металлург» победил «Авангард» и вышел вперед в серии плей-офф
«Металлург» на своем льду победил «Авангард» в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. «Магника» выиграла со счетом 5:2.
В составе победителей голами отметились Андрей Чибисов, Филип Майе, Джош Карри, Брендан Лайпсик и Никита Коростелев, который поразил уже пустые ворота.
У «Авангарда» шайбы на счету Алексея Береглазова и Тимофея Давыдова.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Металлурга». Следующая игра пройдет 28 марта в Балашихе, где проводит домашние матчи «Авангард».
Хоккей
КХЛ
Восток
1/2 финала конференций
Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Чибисов — 4 (Земченок, Яковлев), 3:02 — 1:0. Береглазов — 2 (Жарков), 18:33 — 1:1. Майе — 4 (бол., Дронов, Голдобин), 36:46 — 2:1. Карри — 4 (бол., Чибисов), 48:42 — 3:1. Лайпсик — 5 (буллит), 49:48 — 4:1. Коростелев — 3 (Чибисов), 58:11 — 5:1. Давыдов — 2 (мен., Каблуков), 59:42 — 5:2.
Вратари: Кошечкин (Налимов, 55:16) — Грубец (55:49 — 58:11).
Штраф: 6 — 37.
Броски: 41 (12+13+16) — 28 (7+15+6).
Судьи: Гашилов, Раводин.
26 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 3-2.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|3 - 1
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Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|- : -