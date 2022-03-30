«Металлург» — «Авангард»: все голы седьмого матча серии
«Металлург» обыграл «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Шайбы забросили Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри и Григорий Дронов.
Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 41 бросок и провел первый «сухой» матч в этом розыгрыше Кубка Гагарина.
В финале Восточной конференции «Металлург» встретится с «Трактором». В другом полуфинале Кубка Гагарина сыграют ЦСКА и СКА.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
Результаты / календарь
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3.04
4.04
5.04
6.04
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|4 : 0
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