«Металлург» — «Авангард»: все голы седьмого матча серии

«Металлург» обыграл «Авангард» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Шайбы забросили Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри и Григорий Дронов.

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин отразил 41 бросок и провел первый «сухой» матч в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

В финале Восточной конференции «Металлург» встретится с «Трактором». В другом полуфинале Кубка Гагарина сыграют ЦСКА и СКА.