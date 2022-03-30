«Металлург» обыграл «Авангард» в седьмом матче и выиграл серию плей-офф

«Металлург» обыграл «Авангард» в решающем, седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Магнитка» на своем льду выиграла со счетом 4:0.

В первом периоде в составе хозяев отличились нападающие Андрей Чибисов и Филипп Майе. Во втором периоде преимущество «Магнитки» упрочил форвард Джош Карри.

Третий период был омрачен травмой защитника «Металлурга» Алексей Маклюкова. Он неудачно лег под бросок соперника, и шайба угодила ему в голову. Хоккеиста увезли на носилках со льда и отправили в больницу.

В конце встречи уже пустые ворота омичей поразил защитник «Магнитки» Григорий Дронов.

«Металлург» одержал победу в серии со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда Ильи Воробьева будет играть против «Трактора».

В противостоянии «Металлург» — «Авангард» был обновлен рекорд результативности КХЛ в рамках одной серии. «Металлург» и «Авангард» забросили на двоих 51 шайбу.

Ранее в сезоне-2012/13 в серии первого раунда «Трактор» — «Барыс» было забито 47 голов, что было прежним рекордом.

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Седьмой матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Чибисов — 5 (бол., Яковлев), 2:45 — 1:0. Майе — 5 (Коробкин, Дронов), 15:41 — 2:0. Карри — 5 (Лайпсик), 22:25 — 3:0. Дронов — 4 (п.в.), 58:34 — 4:0.

Вратари: Кошечкин (54:12 — 58:34) — Грубец.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (8+10+6) — 41 (14+13+14).

Судьи: Бирин, Оленин.

30 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 4-3.