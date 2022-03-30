«Металлург» обыграл «Авангард» в седьмом матче и выиграл серию плей-офф
«Металлург» обыграл «Авангард» в решающем, седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Магнитка» на своем льду выиграла со счетом 4:0.
В первом периоде в составе хозяев отличились нападающие Андрей Чибисов и Филипп Майе. Во втором периоде преимущество «Магнитки» упрочил форвард Джош Карри.
Третий период был омрачен травмой защитника «Металлурга» Алексей Маклюкова. Он неудачно лег под бросок соперника, и шайба угодила ему в голову. Хоккеиста увезли на носилках со льда и отправили в больницу.
В конце встречи уже пустые ворота омичей поразил защитник «Магнитки» Григорий Дронов.
«Металлург» одержал победу в серии со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда Ильи Воробьева будет играть против «Трактора».
В противостоянии «Металлург» — «Авангард» был обновлен рекорд результативности КХЛ в рамках одной серии. «Металлург» и «Авангард» забросили на двоих 51 шайбу.
Ранее в сезоне-2012/13 в серии первого раунда «Трактор» — «Барыс» было забито 47 голов, что было прежним рекордом.
Хоккей
КХЛ
Запад
1/2 финала конференций
Седьмой матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Чибисов — 5 (бол., Яковлев), 2:45 — 1:0. Майе — 5 (Коробкин, Дронов), 15:41 — 2:0. Карри — 5 (Лайпсик), 22:25 — 3:0. Дронов — 4 (п.в.), 58:34 — 4:0.
Вратари: Кошечкин (54:12 — 58:34) — Грубец.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (8+10+6) — 41 (14+13+14).
Судьи: Бирин, Оленин.
30 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 4-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|4 : 0