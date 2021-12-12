«Металлург» обыграл «Авангард» и продолжает лидировать на Востоке

«Металлург» обыграл «Авангард» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными голами в составе хозяев отметились Андрей Чибисов, дубль оформил Семен Кошелев.

В составе омского клуба шайбы забросили Алексей Емелин и Николай Прохоркин.

«Металлург» набрал 61 очко в 39 матчах и лидирует на Востоке. «Авангард» занимает 5-е место, имея на счету 46 очков в 39 играх.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Кошелев — 11 (Карри, Хультстрем), 13:33 — 1:0. Чибисов — 16 (Минулин), 23:46 — 2:0. Кошелев — 12 (Чибисов, Карри), 26:47 — 3:0. Емелин — 2 (Толчинский, Семенов), 47:00 — 3:1. Прохоркин — 6 (Береглазов, Якупов), 55:20 — 3:2.

Вратари: Олкинуора — Грубец (58:19).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (16+10+7) — 31 (6+10+15).

Судьи: Беляев, Одиньш.

12 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 1911 зрителей.