«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» в третьем матче серии

«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ. Встреча прошла в Магнитогорске.

В основное время в составе хозяев забитыми шайбами отметились Максим Карпов и Григорий Дронов. За омский клуб голы забили Корбан Найт и Виктор Сведберг.

Победную шайбу в овертайме забросил Арсений Грицюк.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Найт — 3 (Буше, Сведберг), 5:58 — 0:1. Карпов — 1 (Майе), 11:46 — 1:1. Дронов — 3 (Керран, Лайпсик), 54:26 — 2:1. Сведберг — 1 (Буше, Ткачев), 55:41 — 2:2. Грицюк — 3, 64:31 — 2:3.

Вратари: Паскуале — Демченко (55:18 — 55:41).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (11+10+13+0) — 26 (7+5+8+6).

Судьи: Бирин, Юдаков. 21 марта.

Магнитогорск. Арена-Металлург. 7032 зрителя.

Счет в серии: 0-3