«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» в третьем матче серии
«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ. Встреча прошла в Магнитогорске.
В основное время в составе хозяев забитыми шайбами отметились Максим Карпов и Григорий Дронов. За омский клуб голы забили Корбан Найт и Виктор Сведберг.
Победную шайбу в овертайме забросил Арсений Грицюк.
Счет в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — 17.00 мск.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Найт — 3 (Буше, Сведберг), 5:58 — 0:1. Карпов — 1 (Майе), 11:46 — 1:1. Дронов — 3 (Керран, Лайпсик), 54:26 — 2:1. Сведберг — 1 (Буше, Ткачев), 55:41 — 2:2. Грицюк — 3, 64:31 — 2:3.
Вратари: Паскуале — Демченко (55:18 — 55:41).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 34 (11+10+13+0) — 26 (7+5+8+6).
Судьи: Бирин, Юдаков. 21 марта.
Магнитогорск. Арена-Металлург. 7032 зрителя.
Счет в серии: 0-3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|2 : 3 ОТ
|21.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -