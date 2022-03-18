8:1! «Авангард» разгромил «Металлург» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ
«Авангард» в гостях обыграл «Металлург» со счетом 8:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.
В первом периоде на 11-й секунде игры до конца матча был удален нападающий магнитогорской команды Карри Джош за силовой прием в голову Дамиру Шарипзянову.
Также в конце первой двадцатиминутки тренерский штаб «Металлурга» заменил вратаря Василия Кошечкина, который к тому моменту пропустил четыре шайбы, на Ивана Налимова.
Заброшенными голами в составе «Авангарда» отметились Иван Телегин, Наиль Якупов, Кирилл Семенов, Тимофей Давыдов. По два гола забили Дамир Шарипзянов и Николай Прохоркин.
Отметим, что на 52-й минуте матча тренерский штаб омского клуба заменил голкипера Шимона Грубеца на Василия Демченко.
В составе «Металлурга» единственную шайбу забросил Брендэн Лайпсик.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдет 20 марта в Магнитогорске.
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
1/2 финала конференций. Восток
Первый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:8 (0:4, 1:3, 0:1)
Голы: Телегин — 3 (бол., Якупов, Цегларик), 1:11 — 0:1. Шарипзянов — 1 (Цегларик, Прохоркин), 5:02 — 0:2. Якупов — 1 (бол., Береглазов, Цегларик), 12:13 — 0:3. Прохоркин — 3 (Сошников, Сведберг), 15:00 — 0:4. Лайпсик — 2 (бол., Чибисов, Яковлев), 22:53 — 1:4. Семенов — 2 (Брюквин), 23:59 — 1:5. Шарипзянов — 2 (Цегларик, Семенов), 32:48 — 1:6. Прохоркин — 4 (Сошников, Сведберг), 38:48 — 1:7. Давыдов — 1 (Сошников, Якупов), 45:11 — 1:8.
Вратари: Кошечкин (Налимов, 15:00) — Грубец (Демченко, 51:14).
Штраф: 33 — 12.
Броски: 19 (4+2+13) — 37 (13+11+13).
Судьи: Белов, Беляев.
18 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 0-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|18.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|1 : 8
|18.03
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -