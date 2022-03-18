8:1! «Авангард» разгромил «Металлург» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ

«Авангард» с разгромным счетом обыграл «Металлург» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина

«Авангард» в гостях обыграл «Металлург» со счетом 8:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

В первом периоде на 11-й секунде игры до конца матча был удален нападающий магнитогорской команды Карри Джош за силовой прием в голову Дамиру Шарипзянову.

Также в конце первой двадцатиминутки тренерский штаб «Металлурга» заменил вратаря Василия Кошечкина, который к тому моменту пропустил четыре шайбы, на Ивана Налимова.

Заброшенными голами в составе «Авангарда» отметились Иван Телегин, Наиль Якупов, Кирилл Семенов, Тимофей Давыдов. По два гола забили Дамир Шарипзянов и Николай Прохоркин.

Отметим, что на 52-й минуте матча тренерский штаб омского клуба заменил голкипера Шимона Грубеца на Василия Демченко.

В составе «Металлурга» единственную шайбу забросил Брендэн Лайпсик.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдет 20 марта в Магнитогорске.

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Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:8 (0:4, 1:3, 0:1)

Голы: Телегин — 3 (бол., Якупов, Цегларик), 1:11 — 0:1. Шарипзянов — 1 (Цегларик, Прохоркин), 5:02 — 0:2. Якупов — 1 (бол., Береглазов, Цегларик), 12:13 — 0:3. Прохоркин — 3 (Сошников, Сведберг), 15:00 — 0:4. Лайпсик — 2 (бол., Чибисов, Яковлев), 22:53 — 1:4. Семенов — 2 (Брюквин), 23:59 — 1:5. Шарипзянов — 2 (Цегларик, Семенов), 32:48 — 1:6. Прохоркин — 4 (Сошников, Сведберг), 38:48 — 1:7. Давыдов — 1 (Сошников, Якупов), 45:11 — 1:8.

Вратари: Кошечкин (Налимов, 15:00) — Грубец (Демченко, 51:14).

Штраф: 33 — 12.

Броски: 19 (4+2+13) — 37 (13+11+13).

Судьи: Белов, Беляев.

18 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 0-1.