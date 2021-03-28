«Авангард» победил «Металлург» и вышел в финал плей-офф Восточной конференции

«Авангард» одержал победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ над «Металлургом». Омичи победили соперника со счетом 5:1.

Таким образом, «Авангард» вышел в финал Восточной конференции. «Ястребы» победили «Магнитку» в серии со счетом 4-2.

Соперником «Авангарда» в финале Востока станет «Ак Барс». Финальная серия стартует 3 апреля.

Хоккей

КХЛ

1/2 финала конференций

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Толчинский — 5 (Зернов), 4:19 — 0:1. Карпов — 2 (Кошелев), 26:19 — 1:1. Чинахов — 4 (бол., Толчинский, Костин), 30:16 — 1:2. Зернов — 2, 30:31 — 1:3. Буше — 4 (мен., Покка), 36:04 — 1:4. Емелин — 1 (Дедунов, Семенов), 58:12 — 1:5.

Вратари: Кошечкин (Олкинуора, 40:00) — Грубец.

Штраф: 6 — 18.

Броски: 43 (14+17+12) — 37 (15+15+7).

Судьи: Белов, Кулаков.

28 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

Счет в серии: 2-4.