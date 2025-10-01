«Металлург» анонсировал подписание Кузнецова
«Металлург» опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором анонсировал подписание контракта с нападающим Евгением Кузнецовым.
Видео снято от первого лица, его герой получает шлем с игровым номером 92 — под таким 33-летним россиянин играл в «Вашингтоне», «Каролине», «Тракторе», СКА и сборной России.
Также было опубликовано аудиосообщение: «Контракт с «Трактором» на пять лет или контракт с «Вашингтоном» на пять лет? А с «Магниткой» нет варианта?»
По информации «СЭ», Кузнецов подписал контракт с «Металлургом». Срок соглашения составит один год.
Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с 33-летним форвардом в апреле 2025 года.
В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -