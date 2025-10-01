«Металлург» анонсировал подписание Кузнецова

«Металлург» опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором анонсировал подписание контракта с нападающим Евгением Кузнецовым.

Видео снято от первого лица, его герой получает шлем с игровым номером 92 — под таким 33-летним россиянин играл в «Вашингтоне», «Каролине», «Тракторе», СКА и сборной России.

Также было опубликовано аудиосообщение: «Контракт с «Трактором» на пять лет или контракт с «Вашингтоном» на пять лет? А с «Магниткой» нет варианта?»

По информации «СЭ», Кузнецов подписал контракт с «Металлургом». Срок соглашения составит один год.

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с 33-летним форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.