«Металлург» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

25 января на стадионе «Арена Металлург» магнитогорская команда сыграла с «Амуром» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч завершился победой гостей — 2:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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