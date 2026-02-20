«Металлург» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» победил «Амур» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев голы забили Егор Яковлев, Сергей Толчинский и Артем Минулин. У гостей отметился Олег Ли.

«Металлург» с 91 очком занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 49 очками располагается на девятой строчке.