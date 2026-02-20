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«Металлург» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев

«Металлург» победил «Амур» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев голы забили Егор Яковлев, Сергей Толчинский и Артем Минулин. У гостей отметился Олег Ли.

«Металлург» с 91 очком занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 49 очками располагается на девятой строчке.

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ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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4 Ак Барс 0 0 0 0
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5.09 13:00 Локомотив – Трактор - : -
5.09 14:30 Автомобилист – Динамо М - : -
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