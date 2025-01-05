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Сегодня, 12:45

«Металлург» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Металлург» примет «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Металлург», Telegram

«Металлург» и «Амур» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске и начнется в 14.30 по московскому времени.

В прямом игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Магнитогорске матч также транслирует канал «ТВ-ИН».

С ключевыми событиями и результатом игры «Металлург» — «Амур» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в ноябре, победу в той игре одержали магнитогорцы — 2:1 ОТ.

Обладатель Кубка Гагарина «Металлург», идущий на серии из пяти побед, набрал 50 очков в регулярном чемпионате КХЛ, «Амур» — 23. В предыдущих играх сезона «Металлург» победил «Авангард» (2:1), а «Амур» — «Трактор» (3:2 ОТ)

Матч «Металлург» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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1 Локомотив 42 32 10 66
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6 Динамо М 41 24 17 51
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10 Витязь 40 16 24 37
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 40 27 13 56
2 Трактор 42 25 17 55
3 Ак Барс 39 25 14 52
4 Металлург Мг 41 24 17 50
5 Автомобилист 39 21 18 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 40 19 21 41
8 Сибирь 39 18 21 39
9 Нефтехимик 41 13 28 37
10 Лада 38 15 23 35
11 Барыс 43 10 33 23
12 Амур 41 9 32 23
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