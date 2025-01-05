«Металлург» обыграл «Амур» и одержал шестую победу подряд

«Металлург» победил «Амур» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

За хозяев по голу забили Роман Канцеров, Валерий Орехов и Макар Хабаров. У гостей шайбы забросили Дмитрий Шевченко и Олег Ли.

«Металлург» одержал шестую победу подряд. Магнитогорская команда с 52 очками после 42 матчей располагается на четвертом месте в Восточной конференции. «Амур» (23 балла в 42 играх) замыкает турнирную таблицу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы: Канцеров — 11 (Михайлис), 0:41 — 1:0. Шевченко — 1 (Броссо), 3:35 — 1:1. Орехов — 5 (Гераськин, Пресс), 5:23 — 2:1. О. Ли — 5 (мен., Шаймарданов), 41:26 — 2:2. М. Хабаров — 2 (Минулин), 43:27 — 3:2.

Вратари: Набоков — Шаймарданов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (16+11+10) — 30 (8+16+6).

Судьи: Васильев, Раминг.

5 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.