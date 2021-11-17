«Металлург» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений подряд

«Металлург» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

Благодаря этой победе команда из Магнитогорска прервала свою серию из трех поражений подряд, а также прервала серию «Амура» из трех побед кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Голы: Ленц — 5 (Галузин, Любимов), 7:25 — 0:1. Йордан — 3 (бол., Галузин), 18:38 — 0:2. Майе — 10 (Лайпсик), 22:01 — 1:2. Минулин — 3 (Карпов, Карри), 26:04 — 2:2. Голдобин — 11 (бол., Хультстрем), 27:50 — 3:2. Коростелев — 9 (Минулин), 42:18 — 4:2. Кошелев — 6 (мен., Маклюков), 47:31 — 5:2.

Вратари: Олкинуора — Аликин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (9+18+14) — 24 (7+7+10).

Судьи: Одиньш, Хрибик.

17 ноября. Магнитогорск. «Арена Металлург». 1197 зрителей.