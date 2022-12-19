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Сегодня, 19:09

«Металлург» одержал полевую победу над «Амуром»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» одержал полевую победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

Хабаровчане открыли счет в матче усилиями защитника Артура Гиздатуллина в первом периоде.

Но во второй половине третьего периода магнитогорцы забили три года подряд. Отличились нападающие Филипп Майе, Джош Карри и Брендан Лайпсик.

«Металлург» прервал серию из трех поражений подряд и занимает второе место на Востоке (54 очка). «Амур» идет на 8-й строчке (38 очков).

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Гиздатуллин — 3 (Гребенкин), 17:24 — 0:1. Майе — 17 (Голдобин, Керран), 50:25 — 1:1. Карри — 3 (Майе, Керран), 56:12 — 2:1. Лайпсик — 5 (п.в., Коробкин), 59:13 — 3:1.

Вратари: Паскуале — Калниньш (58:53).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (10+13+10) — 26 (7+12+7).

Судьи: Акузовский, Спирин.

19 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 2980 зрителей

ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 39 21 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 39 16 23 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
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24.12
19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 2 : 3
19.12 17:00
Металлург – Амур
 3 : 1
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 1 : 2 Б
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 2
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
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19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
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